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21 июля 2025 в 06:31

Этот многолетник живет до 60 лет без пересадки: цветет с весны до осени

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот многолетник живет до 60 лет без пересадки и цветет с весны до осени мелкими зеленовато-желтыми цветками, собранными в ажурные соцветия, привлекающие пчел и бабочек.

Манжетка — это идеальный многолетник для сада, сочетающий декоративность и неприхотливость. Помимо красивого цветения, ее главное преимущество — уникальные округлые листья с резным краем, которые удерживают капли росы, создавая эффект «жемчужного ожерелья» по утрам.

Манжетка прекрасно растет как на солнце, так и в полутени, устойчива к засухе и морозам (зимостойкость до −40°C). Она быстро разрастается, подавляя сорняки, и может десятилетиями расти на одном месте без пересадки. Ее листья сохраняют декоративность весь сезон, а уход ограничивается минимальным поливом и обрезкой увядших соцветий.

Ранее был назван многолетник, сочетающий неприхотливость и декоративность. Его главное преимущество — продолжительное цветение: один куст выпускает до 50 бутонов.

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Дарья Иванова
Д. Иванова
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