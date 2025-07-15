Один куст — 50 цветков: растет сам, цветет все лето и не требует ухода

Один куст — 50 цветков: растет сам, цветет все лето и не требует ухода

Лилейник — идеальный многолетник для дачников, сочетающий неприхотливость и декоративность. Его главное преимущество — продолжительное цветение: один куст выпускает до 50 бутонов, которые раскрываются поочередно, создавая эффект непрерывного цветения с июня по август.

Лилейник исключительно вынослив: растет сам, цветет все лето и не требует ухода. Он переносит засуху, морозы до -25°C, выживает на любой почве без частых поливов. Он практически не поражается вредителями и болезнями, а его мощная корневая система подавляет сорняки. Для дачников это настоящая находка — даже без подкормок и обрезки лилейник будет цвести годами на одном месте, требуя лишь минимального мульчирования на зиму.

Современные сорта поражают разнообразием: от миниатюрных (30 см) до гигантских (1 м), с махровыми, гофрированными и даже ароматными цветами всех оттенков.

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