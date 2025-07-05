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05 июля 2025 в 03:31

Один цветок — и насекомые бегут с вашего огорода! Отпугнет тлю, белокрылку

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Посадите всего один цветок — и насекомые сбегут с вашего огорода! Этот многолетник отпугнет тлю, белокрылку и колорадского жука.

Один из лучших цветущих многолетников, отпугивающих вредных насекомых с участка, — пиретрум (далматская ромашка). Это растение не только радует глаз белыми или розовыми цветами, но и содержит природные инсектициды — пиретрины, которые парализуют нервную систему вредителей.

Пиретрум неприхотлив, растет на любых почвах и не требует сложного ухода, а его цветение длится с июня по август. Для максимального эффекта высаживайте его по периметру грядок или рядом с культурами, часто страдающими от вредителей, — томатами, капустой или картофелем.

Кроме того, измельченные цветки пиретрума можно использовать для приготовления натурального инсектицидного настоя, которым опрыскивают растения без вреда для урожая. Этот многолетник также привлекает полезных насекомых, таких как божьи коровки, создавая баланс в экосистеме вашего сада.

Ранее был назван многолетник, который цветет крупными розами много раз за сезон.

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Дарья Иванова
Д. Иванова
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