Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
29 октября 2025 в 06:35

Цветок для ленивых садоводов. Растет без моего участия и хорошеет из года в год. Посадите в ноябре — весной в саду белоснежный ковер

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Флокс метельчатый Молочное суфле — это восхитительный многолетник, который станет изюминкой вашего сада. Его пышные соцветия нежного молочно-белого оттенка напоминают воздушное суфле, создавая ощущение легкости и чистоты. Каждый цветок обладает тонким, ненавязчивым ароматом, который особенно чувствуется в вечерние часы. Этот сорт отличается крепкими, устойчивыми к полеганию стеблями и продолжительным цветением с июля по сентябрь. Он идеально подходит для создания контрастных композиций, прекрасно сочетается с другими многолетниками и отлично стоит в срезке.

Посев под зиму — гарантия крепких растений и пышного цветения!
В конце октября — ноябре, когда температура стабильно опустится до 0…-3°C, подготовьте грядку с рыхлой питательной почвой. Семена распределите по поверхности, слегка вдавите в грунт и присыпьте тонким слоем торфа или песка (около 0,5 см). Весной, после схода снега, появятся дружные всходы. В фазе 2-3 настоящих листьев аккуратно проредите сеянцы, оставив между ними 25–30 см. Флокс предпочитает солнечные места с плодородной, хорошо дренированной почвой. Уход заключается в регулярном поливе, подкормках комплексным удобрением весной и в период бутонизации, а также в удалении увядших соцветий для продления цветения. На зиму молодые растения замульчируйте компостом. Уже на следующий год флокс Молочное суфле одарит вас своими роскошными белоснежными соцветиями, которые будут радовать глаз все лето.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий. Этот потрясающий контраст создает настоящее волшебство в ландшафте!

Читайте также
Посадите в ноябре — ваш сад будет в цвету с июля до первого снега! Многолетник-талисман с нежными цветками
Общество
Посадите в ноябре — ваш сад будет в цвету с июля до первого снега! Многолетник-талисман с нежными цветками
Не спешите убирать садовый инвентарь! Ноябрьская посадка этих многолетников превратится в весеннее волшебство в саду
Общество
Не спешите убирать садовый инвентарь! Ноябрьская посадка этих многолетников превратится в весеннее волшебство в саду
В Госдуме рассказали, какие дачные постройки освобождены от налога
Общество
В Госдуме рассказали, какие дачные постройки освобождены от налога
Россиянам ответили, что грозит за неправильную утилизацию мусора с дачи
Общество
Россиянам ответили, что грозит за неправильную утилизацию мусора с дачи
С рассадой не мучаюсь: бросаю семена этого цветка в землю в ноябре — вырастает клумба на много лет
Общество
С рассадой не мучаюсь: бросаю семена этого цветка в землю в ноябре — вырастает клумба на много лет
многолетники
садоводы
дачники
цветы
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Как уберечь пожилого родственника от продажи жилья мошеннику? Топ-5 советов
Флаги со свастикой и уничтожение ДРГ ВСУ: новости СВО к утру 29 октября
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 29 октября: инфографика
Над Россией уничтожили 100 беспилотников за ночь
«Вашингтон» Овечкина потерпел второе поражение подряд
Алаудинов назвал главную задачу ВС России в зоне СВО
Баклажаны в духовке с помидорами, сыром и чесноком: готово за полчаса!
Трамп высказался о переизбрании президентом на третий срок
В США провели испытания нового сверхзвукового самолета
«Калорийная бомба»: врач назвала самый вредный ингредиент шаурмы
В России возобновили работу сразу шесть аэропортов
Путин обсудит с правительством будущее рыбной отрасли
Вашингтон готовит новые поставки вооружений Киеву через европейцев
Дроны-разведчики вычислили и уничтожили ДРГ ВСУ
Юрист раскрыл, за что с Усольцевых могут потребовать компенсацию
К чему снится собственная измена: узнаете, что говорит сонник о предательстве
Депутат рассказал, чем опасен возникший интерес к репетиторам по видеоиграм
«От подвала к подвалу»: как ВС РФ выбивали ВСУ из запорожского села
Чудовищные потери и попытки удержать фронт: успехи ВС РФ к утру 29 октября
Сломанный ноготь во сне: как понять символику сна правильно
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.