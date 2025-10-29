Цветок для ленивых садоводов. Растет без моего участия и хорошеет из года в год. Посадите в ноябре — весной в саду белоснежный ковер

Цветок для ленивых садоводов. Растет без моего участия и хорошеет из года в год. Посадите в ноябре — весной в саду белоснежный ковер

Флокс метельчатый Молочное суфле — это восхитительный многолетник, который станет изюминкой вашего сада. Его пышные соцветия нежного молочно-белого оттенка напоминают воздушное суфле, создавая ощущение легкости и чистоты. Каждый цветок обладает тонким, ненавязчивым ароматом, который особенно чувствуется в вечерние часы. Этот сорт отличается крепкими, устойчивыми к полеганию стеблями и продолжительным цветением с июля по сентябрь. Он идеально подходит для создания контрастных композиций, прекрасно сочетается с другими многолетниками и отлично стоит в срезке.

Посев под зиму — гарантия крепких растений и пышного цветения!

В конце октября — ноябре, когда температура стабильно опустится до 0…-3°C, подготовьте грядку с рыхлой питательной почвой. Семена распределите по поверхности, слегка вдавите в грунт и присыпьте тонким слоем торфа или песка (около 0,5 см). Весной, после схода снега, появятся дружные всходы. В фазе 2-3 настоящих листьев аккуратно проредите сеянцы, оставив между ними 25–30 см. Флокс предпочитает солнечные места с плодородной, хорошо дренированной почвой. Уход заключается в регулярном поливе, подкормках комплексным удобрением весной и в период бутонизации, а также в удалении увядших соцветий для продления цветения. На зиму молодые растения замульчируйте компостом. Уже на следующий год флокс Молочное суфле одарит вас своими роскошными белоснежными соцветиями, которые будут радовать глаз все лето.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий. Этот потрясающий контраст создает настоящее волшебство в ландшафте!