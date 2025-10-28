Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 октября 2025 в 13:15

Цветок, который меняет окраску в течение дня: образует живую изгородь высотой до 3 метров

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ипомея станет вашим главным помощником в создании тенистых уголков на даче, всего за 2–3 недели она образует плотную живую изгородь высотой до 3 метров! Эта быстрорастущая лиана уникальна своими огромными граммофончиками, которые раскрываются навстречу солнцу и меняют окраску в течение дня.

Для подзимней посадки в ноябре выберите сухой день, посейте семена на глубину 1–1,5 см на постоянное место у опоры, присыпьте землей и замульчируйте торфом. Ипомея не боится морозов, а ее семена пройдут естественную стратификацию и дадут крепкие ранние всходы.

Лиана создает идеальную защиту от солнца для беседок и веранд, уменьшает нагрев стен. Цветение продолжается с июня до заморозков, каждый день раскрывая новые бутоны небесно-голубых, фиолетовых и малиновых оттенков.

Ранее стало известно, какой цветок посадить под зиму, чтобы получить море цветов уже в первый год.

цветы
растения
дачи
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
