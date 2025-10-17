Посадите осенью — получите море цветов уже в первый год: не требует подкормок и особого ухода

Посадите осенью — получите море цветов уже в первый год: не требует подкормок и особого ухода

Посадите этот многолетник осенью — получите море цветов уже в первый год. Смолка — этот многолетник образует пышные подушки высотой 20 см, сплошь покрытые малиновыми, розовыми или белыми цветками с конца мая до августа.

Главные достоинства смолки: засухоустойчивость, морозостойкость, способность расти на бедных почвах и самосев, создающий живописные цветущие ковры. Для подзимней посадки в ноябре выберите солнечный участок с хорошим дренажем, рассыпьте семена по поверхности и слегка прикатайте. Весной всходы прореживают, оставляя между растениями 15–20 см.

Смолка идеальна не требует подкормок и особого ухода, привлекая в сад бабочек и пчел. Ее нежные цветки прекрасно стоят в срезке, а способность цвести в первый год после посева делает смолку желанной гостьей в любом саду.

Ранее был назван двулетник с пышным цветением, который растет в тени, не боится ветра и дождей.