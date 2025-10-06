Клуб «Валдай»
06 октября 2025 в 09:28

Растет в тени, не боится ветра и дождей: неприхотливый двулетник с пышным цветением

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот неприхотливый двулетник прекрасно растет в тени, не боится сильных ветров и проливных дождей, а его посадка в октябре обеспечит пышное цветение уже на следующий год.

Наперстянка — идеальное решение для проблемных участков сада, где другие цветы отказываются расти. Она образует высокие свечи-соцветия (до 1,5–2 метров) с множеством колокольчатых цветков белого, розового, пурпурного или кремового оттенков. Ее жесткие цветоносы устойчивы к полеганию даже при сильных порывах ветра, а восковой налет на листьях защищает от излишней влаги.

Для октябрьской посадки посейте семена поверхностно в подготовленную грядку с рыхлой почвой, присыпьте землей и замульчируйте торфом. Весной всходы проредите, а к июню растение зацветет. Этот цветок требует минимального ухода: только полив в засуху и удаление отцветших стрелок для продления цветения.

Ранее был назван цветок для «ленивых» садов и балконов: при осенней посадке зацветет уже в апреле.

