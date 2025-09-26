Цветок для «ленивых» садов и балконов: при осенней посадке зацветет уже в апреле

Анютины глазки (виола) — уникальные многолетники, которые при осенней посадке зацветают уже в апреле и украшают сад до глубокой осени.

Эти цветы не нуждаются в подкормках, устойчивы к болезням и идеальны для бордюров, балконов и «ленивых» садов — посадил однажды и годы наслаждаешься сказочной красотой! Их преимущества: морозостойкость (цветут даже после заморозков), теневыносливость, разнообразие расцветок от белоснежных до почти черных и способность цвести без перерыва.

Посадка в сентябре-октябре: разбросайте семена по поверхности рыхлой почвы, присыпьте тонким слоем песка и прижмите ветками для снегозадержания. Весной виола взойдет сама, а ее бархатистые цветки с «глазками» создадут ковер, не требующий прополки.

