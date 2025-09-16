Растет в глухой тени, не боится болезней: этот многолетник точно не вымрет

Этот многолетник точно не вымрет ни у кого. Он растет в глухой тени, не боится болезней и вредителей, морозостойкий, поражает разнообразием сортов с листьями от салатового до сизо-голубого оттенка с золотистой каймой.

Хоста — королева тенистых садов, которая превосходит даже астильбу по выносливости и декоративности. Она разрастается в плотные куртины, подавляя сорняки, и может десятилетиями расти на одном месте без пересадки. В июле-августе они выбрасывают изящные цветоносы с сиреневыми или белыми колокольчиками, которые источают нежный аромат.

Посадка проста: выкопайте яму 30×30 см, добавьте компост, поместите деленку с почкой роста, полейте и замульчируйте корой. Это идеальное растение для северных сторон дома, берегов водоемов и сложных участков с бедной почвой — хоста оживит любое темное место.

