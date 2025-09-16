Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
16 сентября 2025 в 15:01

Растет в глухой тени, не боится болезней: этот многолетник точно не вымрет

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот многолетник точно не вымрет ни у кого. Он растет в глухой тени, не боится болезней и вредителей, морозостойкий, поражает разнообразием сортов с листьями от салатового до сизо-голубого оттенка с золотистой каймой.

Хоста — королева тенистых садов, которая превосходит даже астильбу по выносливости и декоративности. Она разрастается в плотные куртины, подавляя сорняки, и может десятилетиями расти на одном месте без пересадки. В июле-августе они выбрасывают изящные цветоносы с сиреневыми или белыми колокольчиками, которые источают нежный аромат.

Посадка проста: выкопайте яму 30×30 см, добавьте компост, поместите деленку с почкой роста, полейте и замульчируйте корой. Это идеальное растение для северных сторон дома, берегов водоемов и сложных участков с бедной почвой — хоста оживит любое темное место.

Ранее был назван цветок, который сеется осенью и цветет все лето: без рассады и пикировки.

Читайте также
Насыпной пирог с вареньем: простой рецепт без раскатки теста и липких рук
Общество
Насыпной пирог с вареньем: простой рецепт без раскатки теста и липких рук
Маринованные огурцы с яблочным уксусом и имбирем
Общество
Маринованные огурцы с яблочным уксусом и имбирем
Посадил осенью — летом море цветов: этот кустарник не боится морозов и жары
Общество
Посадил осенью — летом море цветов: этот кустарник не боится морозов и жары
Астранция — звезда вашего сада! Многолетник цветет с июня по сентябрь и выдерживает лютые морозы
Общество
Астранция — звезда вашего сада! Многолетник цветет с июня по сентябрь и выдерживает лютые морозы
Растёт где угодно: в глине, на солнцепёке, в полутени! Алые шапки дружно раскроются в мае
Общество
Растёт где угодно: в глине, на солнцепёке, в полутени! Алые шапки дружно раскроются в мае
многолетники
цветы
растения
дачи
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«У вас проблемы»: Трамп резко ответил на вопрос украинского журналистика
Стало известно, кто первым опознал предполагаемого убийцу Кирка
Сумку с долларами изъяли у иностранца в российском аэропорту
В Газе бомбардировки уничтожили древнейший архитектурный памятник
Британия готова применить силу против РФ: ответ России будет жестким
Подозреваемому в убийстве Чарли Кирка выдвинули обвинения
«Понеслось»: Газманов объяснил популярность своих танцев
Власти штата Юта выдвинули обвинение в убийстве Чарли Кирка
Анфиса Чехова не захотела видеть на своей свадьбе шоу-бизнес
Хуситы заявили об атаке Тель-Авива гиперзвуковой баллистической ракетой
Прохожие спасли «телефонного мошенника» от похитителей
В Антарктиде ученые-орнитологи спасли птенца императорского пингвина
Школьник пришел домой к однокласснице, и там на него набросился волк
В Пскове черного копателя осудили за опасную находку
Индия одобрила позицию США в конфликте по Украине
Нетаньяху сообщил, что Трамп пригласил его в Белый дом
Министры обороны Белоруссии и России обсудили вопросы Союзного государства
Директору и инженеру канатной дороги на Эльбрусе избрали меру пресечения
«Радость не доставлю»: Гутерриш высказался о своей отставке
Учитель алгебры вышел из себя после слов чиновницы о зарплатах в школе
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.