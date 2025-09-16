Астранция — звезда вашего сада! Многолетник цветет с июня по сентябрь и выдерживает лютые морозы

Астранция — звезда вашего сада! Астранция (Astrantia major) — один из самых очаровательных многолетников, который садоводы все чаще называют «цветком-звездой». И это не случайно: ее изящные кружевные соцветия действительно напоминают миниатюрные георгины или звезды, заключенные в легкую паутинку.

Цветение астранции продолжается все лето и часть осени, с июня по сентябрь. Соцветия бывают белые, розовые, малиновые и даже насыщенно-красные — яркие акценты в цветнике, которые эффектно смотрятся как в одиночных посадках, так и в композициях с другими многолетниками. При этом астранция отлично держится в срезке: букеты из этих «звездочек» долго сохраняют свежесть, а в сухих композициях выглядят еще более графично.

Главное достоинство астранции — ее неприхотливость. Она спокойно растет как на солнце, так и в легкой полутени, предпочитает рыхлую почву, но мирится и с менее идеальными условиями. Зимостойкость у растения поистине выдающаяся — до −35°C, поэтому астранция надежно зимует в большинстве регионов России без какого-либо укрытия. На одном месте куст может расти и радовать более 10 лет, со временем образуя пышные куртины. Астранция — это выбор тех, кто ценит сочетание красоты, долговечности и простоты ухода. Настоящая садовая звезда, которая всегда будет в центре внимания!

Ранее мы рассказывали о бюджетном многолетнике. Он выдерживает −40°C и цветет все лето!