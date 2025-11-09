Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
09 ноября 2025 в 13:01

Цветок, который затмит все однолетники: не теряет вид от дождя и ветра, не требует частых подкормок

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот цветок затмит все однолетники! Гомфрена розовая способна цвести без перерыва с июня до самых заморозков, сохраняя идеальную форму своих ярко-розовых соцветий-шариков даже в самую сильную жару.

Этот удивительный однолетник — настоящая находка для сада, главное преимущество которого — феноменальная засухоустойчивость и неприхотливость. Гомфрена хороша своим универсальным применением: она великолепно смотрится в бордюрах, альпинариях и контейнерах, а ее соцветия после срезки сохраняют цвет и форму в сухих букетах целый год.

Дачники ее обожают за стабильную декоративность — растение не теряет вид от дождя и ветра, не требует частых подкормок и продолжает цвести даже в засушливые периоды, когда другие культуры нуждаются в постоянном поливе.

Ранее был назван цветок, который обожает ноябрьскую посадку: приживется на 100%, даже если на термометре -5 °C.

Читайте также
Цветет без устали 5 месяцев, становясь краше с каждым сезоном: пышный многолетник для сада
Общество
Цветет без устали 5 месяцев, становясь краше с каждым сезоном: пышный многолетник для сада
Секреты садоводов: как правильно хранить клубни и луковицы зимой
Семья и жизнь
Секреты садоводов: как правильно хранить клубни и луковицы зимой
Российским дачникам рассказали, при каком условии у них отберут участок
Общество
Российским дачникам рассказали, при каком условии у них отберут участок
Цветущие шары без усилий: многолетник с идеальной формой от природы
Общество
Цветущие шары без усилий: многолетник с идеальной формой от природы
Дольше всех в саду цветет именно он: растение, которое превращается в яркие шары
Общество
Дольше всех в саду цветет именно он: растение, которое превращается в яркие шары
цветы
дачи
растения
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 9 ноября, фото, видео
В ДНР рассказали, чем вынуждены заниматься бойцы ВСУ под Красноармейском
В Кремле раскрыли подробности награждения создателей «Буревестника»
«Ягуар пробудится»: Трампа припугнули древним пророчеством
Военкор раскрыл реальные масштабы энергетического коллапса на Украине
В Мьянме снесли больше сотни зданий из-за мошенников
Патриарх наградил представителей власти церковными орденами
«Негативный сигнал»: стало известно о тревожном для Зеленского жесте Запада
Названо место проведения церемонии прощания с Владимиром Симоновым
«Появятся нескоро»: в Кремле оценили «Буревестник» и «Посейдон»
Баня загорелась в жилом комплексе российского города
Погода в Москве в понедельник, 10 ноября: ждать ли заморозков и снега
«Наше вооружение лучше»: Лавров намекнул на кризис в ВПК США
В США раскрыли шокирующую правду о доходах Meta от мошеннической рекламы
Песков раскрыл, проводили ли Россия и Китай ядерные испытания
Лавров рассказал об одержимости Запада секретами России в одной сфере
Выживший в огненном ДТП с Lamborghini раскрыл подробности аварии
Умер художник-концептуалист Булатов
В Госдуме пригрозили ВСУ ответом на повреждение энергосистемы Белгорода
«Это последний раз»: Симоньян высказалась о съемках на фоне химиотерапии
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.