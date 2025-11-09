Цветок, который затмит все однолетники: не теряет вид от дождя и ветра, не требует частых подкормок

Этот цветок затмит все однолетники! Гомфрена розовая способна цвести без перерыва с июня до самых заморозков, сохраняя идеальную форму своих ярко-розовых соцветий-шариков даже в самую сильную жару.

Этот удивительный однолетник — настоящая находка для сада, главное преимущество которого — феноменальная засухоустойчивость и неприхотливость. Гомфрена хороша своим универсальным применением: она великолепно смотрится в бордюрах, альпинариях и контейнерах, а ее соцветия после срезки сохраняют цвет и форму в сухих букетах целый год.

Дачники ее обожают за стабильную декоративность — растение не теряет вид от дождя и ветра, не требует частых подкормок и продолжает цвести даже в засушливые периоды, когда другие культуры нуждаются в постоянном поливе.

