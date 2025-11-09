Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 ноября 2025 в 06:35

Посадите в ноябре — весной в саду ажурный ковер из звездочек-соцветий! Многолетник-находка с красивыми цветками

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Есть цветы, которые не поражают гигантскими размерами, но приковывают взгляд своей утонченной, почти космической красотой. Астранция — именно такое растение. Ее изящные соцветия, напоминающие то ли крошечные звездочки, то ли причудливые фейерверки, парят на тонких, но прочных стеблях над аккуратными куртинами резных листьев. Каждый цветок — это целая миниатюрная композиция: облако мелких настоящих цветков окружено воротничком из крупных, часто окрашенных прицветников, что создает эффект сияния. Но главное волшебство астранции — ее дивный, нежный медовый аромат, который наполняет сад, привлекая пчел и бабочек. Он не навязчивый, а легкий и воздушный, как само лето.

Этот многолетник удивительно неприхотлив и пластичен. Он будет прекрасно расти и на солнце, и в полутени, что делает его универсальным украшением для любого уголка сада. К почвам астранция нетребовательна, хотя предпочитает рыхлые и достаточно плодородные. Она засухоустойчива, морозостойка и практически не поражается вредителями. Уход за ней заключается в поливе в сильную засуху и обрезке отцветших соцветий, что стимулирует повторную волну цветения с июля вплоть до сентября. Астранция прекрасно стоит в срезке, сохраняя свежесть и форму в букетах долгое время. Она великолепно смотрится в природных садах, смешанных цветниках и в качестве компаньона для хост, папоротников, гераней и злаков. Посадив эту скромную звездочку, вы получите не только выносливое и долгоцветущее растение, но и источник тонкого, изысканного аромата, который сделает ваш сад еще уютнее.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий. Этот потрясающий контраст создает настоящее волшебство в ландшафте!

