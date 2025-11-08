Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 ноября 2025 в 19:35

Кружевное чудо для тенистого сада: многолетник с нежными цветками, который оживит самый сумрачный уголок

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Когда солнца в саду катастрофически не хватает, а так хочется ярких красок и изящных форм, на помощь приходит тиарелла. Этот очаровательный многолетник будто создан для того, чтобы наполнять тенистые уголки жизнью и красотой. Его резные листья, часто с контрастным пурпурным или бордовым рисунком вдоль жилок, образуют пышные куртины, над которыми с мая по июнь парят воздушные соцветия-метелочки из мелких звездчатых цветков. Они могут быть белоснежными, нежно-розовыми или кремовыми, создавая впечатление легкого кружевного облака, порхающего над листвой. После цветения тиарелла не теряет декоративности — ее листья остаются привлекательными до самых морозов, а у некоторых вечнозеленых видов — и зимой под снегом.

Тиарелла исключительно теневынослива и будет благодарна вам за место под сенью деревьев или с северной стороны дома. Она предпочитает рыхлые, влагоемкие, но хорошо дренированные почвы с нейтральной или слабокислой реакцией. Растение зимостойко, редко поражается вредителями и болезнями, а разрастается достаточно быстро, но не агрессивно. Уход за тиареллой минимален: регулярный полив в засуху, мульчирование для сохранения влаги и легкое укрытие лапником в бесснежные зимы для молодых растений. Раз в 3-4 года разросшиеся куртины можно омолодить делением. Идеальные партнеры для нее — хосты, папоротники, медуницы, гейхеры и морозники, вместе они создают изысканные композиции для тенистых уголков. Посадите тиареллу — и ваш сад заиграет новыми красками даже там, где, казалось бы, царят лишь сумрак и зелень.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий. Этот потрясающий контраст создает настоящее волшебство в ландшафте!

