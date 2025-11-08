Не боится ни холода, ни жары, ни засухи, укроет сад белым покрывалом: цветок без проблем

Не боится ни холода, ни жары, ни засухи, укроет сад белым покрывалом: цветок без проблем

Иберис способен за несколько недель превратить самый обычный участок в волшебную сказку, укрыв сад плотным белоснежным покрывалом из тысяч мелких душистых цветков.

Этот цветок — настоящая находка для занятых дачников, главное преимущество которого — стремительный рост и удивительная неприхотливость. Он не боится ни холода, ни жары, ни засухи. Садоводы его любят за способность цвести уже через 40– 50 дней после посева, не требуя особого ухода.

Иберис прекрасно чувствует себя на бедных каменистых почвах, не боится прямого солнца и легко переносит легкие заморозки, продолжая цвести с мая по август. Цветок без проблем! Особое очарование иберису придает его интенсивный медовый аромат, который привлекает в сад пчел и бабочек.

Ранее был назван цветок, который сам себя поливает: заполонит клумбу огромными ромашками с июня до заморозков.