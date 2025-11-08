Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
08 ноября 2025 в 15:46

Не боится ни холода, ни жары, ни засухи, укроет сад белым покрывалом: цветок без проблем

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Иберис способен за несколько недель превратить самый обычный участок в волшебную сказку, укрыв сад плотным белоснежным покрывалом из тысяч мелких душистых цветков.

Этот цветок — настоящая находка для занятых дачников, главное преимущество которого — стремительный рост и удивительная неприхотливость. Он не боится ни холода, ни жары, ни засухи. Садоводы его любят за способность цвести уже через 40– 50 дней после посева, не требуя особого ухода.

Иберис прекрасно чувствует себя на бедных каменистых почвах, не боится прямого солнца и легко переносит легкие заморозки, продолжая цвести с мая по август. Цветок без проблем! Особое очарование иберису придает его интенсивный медовый аромат, который привлекает в сад пчел и бабочек.

Ранее был назван цветок, который сам себя поливает: заполонит клумбу огромными ромашками с июня до заморозков.

цветы
дачи
растения
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Литва угрожает Белоруссии из-за застрявших фур
Русский язык возвращается в киевские школы
Мерц теряет поддержку своих соотечественников
Три женщины планировали устроить теракт в европейском городе
Критика Брухуновой, сын, возвращение в кино: как живет Диана Пожарская
Жителя Набережных Челнов обвинили в переводе средств террористам
Российский депутат сгенерировал с помощью ИИ видео митинга против мэра
Стало известно, как немецкие дети выживают благодаря социальным пособиям
Два школьника провалили миссию с поджогом ж/д и поехали в СИЗО
Замглавы МО России встретился с министром обороны КНДР
Первый российский поезд прибыл в Иран по новому маршруту
Анна Асти может закончить карьеру из-за деревни
Продюсер раскрыл, с какими звездами Icegergert сравнялся по гонорару
Пожарному и сотруднику завода обожгло лица алюминиевой стружкой
В ХАМАС призвали весь мир арестовать Нетаньяху
Женщина вылетела в окно после взрыва газа в Тульской области
В Вологодской области оценили ущерб от атаки на подстанцию
Военные водрузили российские флаги в освобожденном Волчьем
В Химках юноша поджег полицейский автомобиль
Вдова Добрынина раскрыла, чего боялся Николаев
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2025 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2025 году

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.