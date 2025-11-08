Цветет без передышки, создавая сплошной ковер, который не вытаптывается: чудо-цветок

Бегония вечноцветущая способна цвести безостановочно с мая до первых серьезных заморозков, создавая сплошной ковер из нежных розовых, белых и красных соцветий, который не вытаптывается.

Ее главное преимущество — феноменальная выносливость и способность сохранять декоративность в самых экстремальных условиях, когда другие цветы давно прекратили цветение. Эта бегония хороша своей универсальностью: она образует идеальные бордюры, ковровые посадки и великолепно смотрится в контейнерах, сохраняя опрятный вид без специальной формировки. Чудо-цветок! Его обожают за устойчивость к засухе, жаре и даже легким заморозкам.

Она легко размножается черенками, быстро восстанавливается после повреждений и не требует сложного ухода, довольствуясь минимальными подкормками и поливом. При этом плотная структура кустиков позволяет создавать четкие геометрические рисунки в партерах и клумбах.

