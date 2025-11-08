Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
08 ноября 2025 в 11:32

Цветет без передышки, создавая сплошной ковер, который не вытаптывается: чудо-цветок

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Бегония вечноцветущая способна цвести безостановочно с мая до первых серьезных заморозков, создавая сплошной ковер из нежных розовых, белых и красных соцветий, который не вытаптывается.

Ее главное преимущество — феноменальная выносливость и способность сохранять декоративность в самых экстремальных условиях, когда другие цветы давно прекратили цветение. Эта бегония хороша своей универсальностью: она образует идеальные бордюры, ковровые посадки и великолепно смотрится в контейнерах, сохраняя опрятный вид без специальной формировки. Чудо-цветок! Его обожают за устойчивость к засухе, жаре и даже легким заморозкам.

Она легко размножается черенками, быстро восстанавливается после повреждений и не требует сложного ухода, довольствуясь минимальными подкормками и поливом. При этом плотная структура кустиков позволяет создавать четкие геометрические рисунки в партерах и клумбах.

Ранее был назван цветок, который из семян создает голубое озеро в саду: не требует подкормок и частого полива.

цветы
дачи
растения
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Инспекторы ДПС спасли женщину и двух детей из горящей машины
Российские «Кинжалы» и БПЛА «отомстили» за атаки ВСУ
ВСУ попытались атаковать важный энергообъект в Курске
Россияне бросились за ипотекой и побили рекорд
В МО сообщили об освобождении населенного пункта в Днепропетровской области
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 8 ноября: где сбои в России
Удары по Украине сегодня, 8 ноября: какие цели ВСУ поражены, последствия
Власти Крыма пригласили Трампа в гости
«Одни гастарбайтеры»: легенда советского биатлона жестко прошелся по РПЛ
ВСУ не смогли удержать последние позиции в Купянске под натиском ВС РФ
Депутат ответил на слова Трампа о якобы нежелании России завершить СВО
В Харькове остановилось метро
Европе грозят многомиллиардные траты за помощь Киеву
Украина может получить кредит в €100 млрд от неожиданного союзника
Валерия не вошла в число номинантов на Grammy
Землю накрыла мощная магнитная буря
Почти 10 компаний решили «воскресить» популярность лабубу в России
В европейской стране закрываются АЗС из-за санкций против ЛУКОЙЛа
Купянск, Покровск, Шахово: хорошие и плохие новости фронта СВО 8 ноября
Захарова назвала варварством отмену выступления Абдразакова в Италии
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2025 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2025 году

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.