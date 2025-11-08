Белоснежные шары вместо цветков: кустарник с феноменальной красотой и абсолютной неприхотливостью

Этот декоративный кустарник — настоящая классика садов, главное преимущество которого — феноменальная красота и абсолютная неприхотливость. Калина Бульденеж превращается в настоящее волшебное зрелище, когда тяжелые белоснежные шары вместо цветков обильно покрывают куст, создавая эффект свадебного букета.

Калина Бульденеж хороша своей стабильной декоративностью: пышное трехнедельное цветение в мае — июне сменяется густой резной листвой, которая осенью окрашивается в багряные тона. Ее обожают за теневыносливость, морозостойкость и способность расти на одном месте десятилетиями, не требуя сложного ухода.

Она прекрасно чувствует себя у водоемов, в одиночных посадках на газоне и в живой изгороди, создавая в саду романтическую атмосферу старинной усадьбы. При этом калина легко размножается отводками и ежегодно увеличивает свое великолепие, становясь с каждым годом только пышнее и роскошнее, не требуя ничего взамен, кроме своевременного полива в засуху.

Ранее был назван цветок, который можно сеять в любое время года: это сиренево-голубое чудо будет цвести до осени.