27 октября 2025 в 21:32

Цветок, который можно сеять в любое время года: сиренево-голубое чудо будет цвести до осени

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Фацелия — удивительное многофункциональное растение: это прекрасный медонос, ценное удобрение и декоративный цветок одновременно. Это сиренево-голубое чудо можно сеять в любое время года!

Растение образует пышные кусты с резными листьями и нежными соцветиями-завитками, которые цветут с июня до осени. Но главное преимущество — способность улучшать почву: корни фацелии разрыхляют даже самую тяжелую глину, а зеленая масса, запаханная в землю, обогащает ее азотом и микроэлементами.

Растение быстро растет, подавляет сорняки и отпугивает вредителей. Фацелию можно сеять в любое время года, она не боится заморозков и засухи. Этот цветок — идеальное решение для тех, кто хочет совместить красоту с практической пользой в саду.

Ранее был назван цветок для тех, у кого ничего не растет: распускается в марте, цветет четыре месяца.

Дарья Иванова
Д. Иванова
