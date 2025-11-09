Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
09 ноября 2025 в 03:46

Дольше всех в саду цветет именно он: растение, которое превращается в яркие шары

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Новогвинейский бальзамин считается чемпионом по продолжительности цветения, способным радовать своими крупными яркими цветками с мая до первых заморозков. Дольше всех в саду цветет именно он!

Этот роскошный гибрид — настоящий прорыв в селекции, главное преимущество которого — мощные стебли, крупные декоративные листья и цветки диаметром до 5–7 см в богатой палитре оттенков от белого и лососевого до пурпурного и оранжевого. Новогвинейский бальзамин хорош своей устойчивостью к прямым солнечным лучам и болезням, что выгодно отличает его от более нежных традиционных видов.

Дачники обожают это растение за способность превращаться в яркие шары, идеально подходящие для контейнеров, вазонов и клумб. При правильном уходе с регулярным поливом и подкормками цветок демонстрирует феноменальную выносливость, продолжая цвести даже в условиях летней жары.

Ранее был назван цветок, который обожает ноябрьскую посадку: приживется на 100%, даже если на термометре -5 °C.

цветы
дачи
растения
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пятеро детей, уход из театра, карьера: где сейчас Глафира Тарханова
Вучич планирует обратиться к США по щекотливому вопросу
Озвучена численность российских пенсионеров на октябрь этого года
Чучело Стармера сожгли в честь британского праздника
Как спасти кожу от сухости осенью и зимой: необычные советы врачей
Кадры с места страшной аварии на Крымском мосту появились в Сети
Захарова двумя словами охарактеризовала рекордное дезертирство в ВСУ
Президент Сирии приехал в США на встречу с американскими властями
Свет пропал в одном из крупных украинских городов
Биография, карьера, смерть: как жил народный артист России Владимир Симонов
Рабочий в Севастополе хотел убить коллегу из-за татуировки
На Западе осудили нелогичную и воинственную риторику Рютте
Фаза Луны сегодня, 9 ноября: достигаем успеха, заботимся о здоровье
ДТП в сердце Крыма унесло жизни двух человек
ВИЧ, импотенция и простатит: чем опасен трихомониаз, можно ли вылечить
«Благодарю Бога, что у меня такая жена»: история любви Овечкина и Шубской
«Стратегический автогол»: в Ирландии ответили Каллас на выпад в адрес РФ
Кромешная темнота на Украине: какие города остались без света, что известно
Преследовавшего детей мигранта депортировали из России
Умер народный артист РФ Владимир Симонов: причина смерти, последние дни
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.