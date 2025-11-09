Дольше всех в саду цветет именно он: растение, которое превращается в яркие шары

Новогвинейский бальзамин считается чемпионом по продолжительности цветения, способным радовать своими крупными яркими цветками с мая до первых заморозков. Дольше всех в саду цветет именно он!

Этот роскошный гибрид — настоящий прорыв в селекции, главное преимущество которого — мощные стебли, крупные декоративные листья и цветки диаметром до 5–7 см в богатой палитре оттенков от белого и лососевого до пурпурного и оранжевого. Новогвинейский бальзамин хорош своей устойчивостью к прямым солнечным лучам и болезням, что выгодно отличает его от более нежных традиционных видов.

Дачники обожают это растение за способность превращаться в яркие шары, идеально подходящие для контейнеров, вазонов и клумб. При правильном уходе с регулярным поливом и подкормками цветок демонстрирует феноменальную выносливость, продолжая цвести даже в условиях летней жары.

