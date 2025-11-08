Этот цветок круче петуний: не ломается от ветра и дождя, цветет махровыми бутонами до заморозков

Этот цветок круче петуний: не ломается от ветра и дождя, цветет махровыми бутонами до заморозков

Этот цветок круче петуний! Циннии демонстрируют настоящую мощь и выносливость, цветя с июня до заморозков без перерыва, не требуя ежедневного ухода. Их главное преимущество — феноменальная засухоустойчивость и способность переносить даже самую сильную жару, когда другие цветы «горят».

Циннии хороши своими прочными стеблями, которые не ломаются от ветра и дождя, и огромными махровыми соцветиями всех цветов радуги, кроме синего. Дачники их обожают за простоту выращивания — достаточно посеять в грунт в мае, и они взойдут мощными ростками, не боясь перепадов температуры.

В отличие от капризных петуний, циннии не нуждаются в постоянных подкормках, формировке и частом поливе. Эти цветы создают в саду структуру и объем, не теряя декоративности даже в самую жаркую погоду, когда петунии требуют реанимации.

Ранее был назван цветок, который сам стелется солнечным ковром из сотен цветков.