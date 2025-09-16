Растёт где угодно: в глине, на солнцепёке, в полутени! Алые шапки дружно раскроются в мае

Растёт где угодно: в глине, на солнцепёке, в полутени! Алые шапки дружно раскроются в мае

Монарда «красная панорама» — это фейерверк цвета, который не гаснет всё лето! Её ярко-алые мохнатые соцветия, похожие на взъерошенные звёзды, наполняют сад пряным ароматом и привлекают целые рои бабочек и пчёл. А какой у неё характер — настоящая неутомимая труженица!

Я сею монарду под зиму, когда земля уже прихвачена первыми заморозками. Просто рассыпаю семена по поверхности, слегка припорашиваю землёй и забываю до весны. Холодная стратификация — то, что нужно для пробуждения. Весной она всходит дружными крепкими росточками, уже закалёнными и готовыми к любым испытаниям. Монарда невероятно вынослива: она зимует без укрытия, выдерживает морозы до -35 °C, растёт на любой почве и стойко переносит засуху. С июня до сентября её кусты усыпаны цветами, которые идеально стоят в срезке.

Ранее сообщалось о многолетнике, который стоит посеять под зиму. Уже в апреле ваш сад озарится нежными белыми, розовыми, сиреневыми или алыми вспышками — в зависимости от выбранного сорта.