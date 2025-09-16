Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
16 сентября 2025 в 11:03

Растёт где угодно: в глине, на солнцепёке, в полутени! Алые шапки дружно раскроются в мае

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Монарда «красная панорама» — это фейерверк цвета, который не гаснет всё лето! Её ярко-алые мохнатые соцветия, похожие на взъерошенные звёзды, наполняют сад пряным ароматом и привлекают целые рои бабочек и пчёл. А какой у неё характер — настоящая неутомимая труженица!

Я сею монарду под зиму, когда земля уже прихвачена первыми заморозками. Просто рассыпаю семена по поверхности, слегка припорашиваю землёй и забываю до весны. Холодная стратификация — то, что нужно для пробуждения. Весной она всходит дружными крепкими росточками, уже закалёнными и готовыми к любым испытаниям. Монарда невероятно вынослива: она зимует без укрытия, выдерживает морозы до -35 °C, растёт на любой почве и стойко переносит засуху. С июня до сентября её кусты усыпаны цветами, которые идеально стоят в срезке.

Ранее сообщалось о многолетнике, который стоит посеять под зиму. Уже в апреле ваш сад озарится нежными белыми, розовыми, сиреневыми или алыми вспышками — в зависимости от выбранного сорта.

Читайте также
Насыпной пирог с вареньем: простой рецепт без раскатки теста и липких рук
Общество
Насыпной пирог с вареньем: простой рецепт без раскатки теста и липких рук
Маринованные огурцы с яблочным уксусом и имбирем
Общество
Маринованные огурцы с яблочным уксусом и имбирем
Посадил осенью — летом море цветов: этот кустарник не боится морозов и жары
Общество
Посадил осенью — летом море цветов: этот кустарник не боится морозов и жары
Многолетник — восточная сказка в вашем саду! Его любят за колокольчики жёлтого цвета
Общество
Многолетник — восточная сказка в вашем саду! Его любят за колокольчики жёлтого цвета
Эти желтые свечи придадут яркость вашему участку: посадите в сентябре — всходит после зимы закаленным богатырем
Общество
Эти желтые свечи придадут яркость вашему участку: посадите в сентябре — всходит после зимы закаленным богатырем
многолетники
цветы
садоводы
дачники
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленский сообщил, где хочет встретиться с Путиным и Трампом
Выбраны международные ведущие конкурса «Интервидение»
ВСУ дрожат от чудо-бомб ВС РФ. Чем уникально страшное оружие Белоусова
Пять стран выступили против антироссийских санкций ЕС
Перевозка детей без автокресел будет наказываться строже
Стали известны самые распространенные виды рака в РФ
«У вас проблемы»: Трамп резко ответил на вопрос украинского журналиста
Стало известно, кто первым опознал предполагаемого убийцу Кирка
Сумку с долларами изъяли у иностранца в российском аэропорту
В Газе бомбардировки уничтожили древнейший архитектурный памятник
Британия готова применить силу против РФ: ответ России будет жестким
Подозреваемому в убийстве Чарли Кирка выдвинули обвинения
«Понеслось»: Газманов объяснил популярность своих танцев
Власти штата Юта выдвинули обвинение в убийстве Чарли Кирка
Анфиса Чехова не захотела видеть на своей свадьбе шоу-бизнес
Хуситы заявили об атаке Тель-Авива гиперзвуковой баллистической ракетой
Прохожие спасли «телефонного мошенника» от похитителей
В Антарктиде ученые-орнитологи спасли птенца императорского пингвина
Школьник пришел домой к однокласснице, и там на него набросился волк
В Пскове черного копателя осудили за опасную находку
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.