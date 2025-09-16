Празднование Дня города в Москве
Эти желтые свечи придадут яркость вашему участку: посадите в сентябре — всходит после зимы закаленным богатырем

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Коровяк «голиаф» — это исполинская свеча в вашем саду! Его мощные золотисто-жёлтые соцветия-свечи, усыпанные цветками, взмывают ввысь на полтора-два метра, создавая впечатляющий вертикальный акцент. А какой у него характер — настоящий богатырь, способный выстоять в любых условиях!

Я сею коровяк под зиму, когда земля уже прихвачена первыми заморозками. Просто рассыпаю семена по поверхности, слегка припорашиваю землёй и забываю до весны. Холодная стратификация — то, что нужно для пробуждения. Весной он всходит дружными крепкими росточками, уже закалёнными и готовыми к любым испытаниям. Коровяк невероятно вынослив: он зимует без укрытия, выдерживает морозы до −35 °C, растёт на бедных каменистых почвах и стойко переносит засуху. С июня по август его гигантские соцветия горят как факелы, привлекая пчёл и шмелей.

Коровяк идеален для заднего плана миксбордеров, создания акцентов в саду природного стиля. Он прекрасно смотрится со злаками, эхинацеей и флоксами, добавляя саду высоты и структуры. А ещё его соцветия можно засушивать для зимних букетов — они сохраняют форму и цвет. Главное — посадить его на самом солнце, и он годами будет радовать вас своим величественным видом!

Ранее сообщалось о многолетнике, который стоит посеять под зиму. Уже в апреле ваш сад озарится нежными белыми, розовыми, сиреневыми или алыми вспышками — в зависимости от выбранного сорта.

