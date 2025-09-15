Этот цветок растет в тени и на продуваемых участках без капризов и хлопот: посадка проста

Этот цветок растет в глубокой тени и на продуваемых участках, без хлопот и капризов превращая проблемные зоны в элегантные клумбы.

Астильба — идеальное решение для северных сторон дома, приствольных кругов деревьев, темных и сырых участков. Ее пушистые метельчатые соцветия розовых, белых, красных и сиреневых оттенков вспыхивают в июне и не угасают до августа, создавая эффект кружевного покрывала.

Посадка проста: выкопайте яму 30×30 см, добавьте компост и горсть костной муки, поместите деленку корневища так, чтобы почки были прикрыты землей на 3–5 см, полейте и замульчируйте корой. Астильба не требует ничего, кроме влажной почвы, — она не болеет, отпугивает слизней и с каждым годом становится пышнее. Сорта «Дойчланд» (белая) и «Фанал» (рубиновая) зацветают даже при 2–3 часах солнца в день.

