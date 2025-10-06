Зимние цветы и вечнозеленая листва: этот кустарник способен цвести с осени до весны

Камелия — это элитный кустарник, который станет жемчужиной вашего сада благодаря уникальной способности цвести с осени до весны, когда другие растения находятся в периоде покоя.

Главные преимущества камелии: вечнозеленая листва и зимние цветы, напоминающие розы или пионы, которые украшают куст даже при температуре до -10 градусов; глянцевая темно-зеленая листва, декоративная круглый год; долголетие — кусты живут десятилетиями.

Камелия предпочитает полутень, кислую почву и защиту от ветра. Ее цветы бывают белыми, розовыми, красными и даже двухцветными, достигая диаметра 10–12 см. Этот кустарник не требует сложного ухода — достаточно регулярного полива и подкормок для рододендронов.

Ее цветы прекрасно стоят в срезке, а само растение практически не болеет. Посадите камелию — и ваш сад будет выделяться изысканной красотой даже в межсезонье, когда другие растения давно отцвели.

