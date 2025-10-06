Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
06 октября 2025 в 03:46

Зимние цветы и вечнозеленая листва: этот кустарник способен цвести с осени до весны

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Камелия — это элитный кустарник, который станет жемчужиной вашего сада благодаря уникальной способности цвести с осени до весны, когда другие растения находятся в периоде покоя.

Главные преимущества камелии: вечнозеленая листва и зимние цветы, напоминающие розы или пионы, которые украшают куст даже при температуре до -10 градусов; глянцевая темно-зеленая листва, декоративная круглый год; долголетие — кусты живут десятилетиями.

Камелия предпочитает полутень, кислую почву и защиту от ветра. Ее цветы бывают белыми, розовыми, красными и даже двухцветными, достигая диаметра 10–12 см. Этот кустарник не требует сложного ухода — достаточно регулярного полива и подкормок для рододендронов.

Ее цветы прекрасно стоят в срезке, а само растение практически не болеет. Посадите камелию — и ваш сад будет выделяться изысканной красотой даже в межсезонье, когда другие растения давно отцвели.

Ранее был назван многолетник, который выживет даже у самых неопытных садоводов: просто разбросайте семена.

Читайте также
Ему не нужны никакие теплицы! Многолетник-боец перезимует в стужу, в мае уже букет!
Общество
Ему не нужны никакие теплицы! Многолетник-боец перезимует в стужу, в мае уже букет!
Этот многолетник цветет почти 7 месяцев и не боится засухи: шаровидные соцветия впишутся с любой сад
Общество
Этот многолетник цветет почти 7 месяцев и не боится засухи: шаровидные соцветия впишутся с любой сад
Дачникам раскрыли, как подготовить участок к зиме после сбора урожая
Общество
Дачникам раскрыли, как подготовить участок к зиме после сбора урожая
Эти цветы можно сажать весь октябрь, даже при ночных заморозках до 0 °C: расцветут уже весной
Общество
Эти цветы можно сажать весь октябрь, даже при ночных заморозках до 0 °C: расцветут уже весной
Цветок с медовым ароматом для клумб и кашпо: посадил осенью — летом цветущие шары
Общество
Цветок с медовым ароматом для клумб и кашпо: посадил осенью — летом цветущие шары
цветы
растения
дачи
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Шесть человек не вернулись из похода на Камчатке
Россиянам рассказали, как правильно выбирать кухонные ножи
SHOT сообщил, что более 10 взрывов раздалось над двумя городами России
Макрон высмеял одну идею от фон дер Ляйен
В Госдуме обратили внимание на торговлю конфетами с алкоголем
Украинские военные сдались в плен ВС РФ
«Морально подавлена»: раскрыто состояние спасенной на Камчатке альпинистки
Очевидцы сообщили о взрывах в небе над Рязанью
Трамп заявил, что в США уже начались увольнения из-за шатдауна
Дачникам раскрыли, как подготовить участок к зиме после сбора урожая
Жители российского региона получили предупреждение о воздушной угрозе
Трамп анонсировал создание новой подлодки в США
На Украине произошел скандал из-за расформирования отряда БПЛА
Белый дом готовится к необычному спортивному событию
Развод со второй женой, алименты, «Миротворец»: как живет Константин Ивлев
Под Белгородом вспыхнул пожар из-за атаки ВСУ
Престарелый стрелок устроил хаос на улицах Сиднея
Аэропорт Краснодара временно прекратил работу
В Госдуму внесут проект о бесплатном горячем питании для учителей
Трамп назвал причину военных поражений США
Дальше
Самое популярное
Апельсиновый кекс как из кондитерской: шикарное тесто на сливочном масле
Общество

Апельсиновый кекс как из кондитерской: шикарное тесто на сливочном масле

Турецкий суп «Мерджимек». Проще не бывает! Никаких кулинарных премудростей и часов стояния у плиты. Все довольно просто
Общество

Турецкий суп «Мерджимек». Проще не бывает! Никаких кулинарных премудростей и часов стояния у плиты. Все довольно просто

Из семечка — в плотный цветущий ковер: расцветет в апреле при посадке под зиму
Общество

Из семечка — в плотный цветущий ковер: расцветет в апреле при посадке под зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.