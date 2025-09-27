Многолетник, который выживет даже у самых неопытных садоводов: просто разбросайте семена

Эхинацея — единственный многолетник, который при осенней посадке (сентябрь-октябрь) гарантированно выживает даже у самых неопытных садоводов и цветет с июля по сентябрь крупными розово-малиновыми «ромашками».

Ее преимущества: глубокая корневая система, добывающая влагу из нижних слоев почвы; морозостойкость; устойчивость к болезням и способность расти на бедных, каменистых и засушливых участках.

Посадка проста: просто разбросайте семена по поверхности грунта перед первым снегом, присыпьте тонким слоем компоста — естественная стратификация обеспечит 100-процентную всхожесть весной. Эхинацея не требует полива, подкормок и прополки, а ее цветы привлекают бабочек и пчел. Это идеальный цветок для забывчивых дачников, сложных климатических зон и «садов малого ухода».

