Растет в дожди, жару и заморозки: многолетник для российского климата

Растет в дожди, жару и заморозки: многолетник для российского климата

Бадан толстолистный — многолетник, который сохраняет декоративность 12 месяцев в году. Он растет в проливные дожди, заморозки до -40 °C, летнюю жару и при резких перепадах температур. Идеален для российского климата.

Его мясистые листья с восковым налетом не гниют от влаги, а корневая система устойчива к вымоканию. Весной бадан одним из первых выпускает розовые соцветия на фоне тающего снега, а осенью листья становятся багряными.

Посадка проста: выкопайте яму 20×20 см, добавьте щебень для дренажа, поместите деленку корневища с розеткой листьев, полейте и замульчируйте. Растение не требует удобрений, растет на бедных почвах и десятилетиями обходится без пересадки. Идеален для берегов водоемов и теневых участков.

Ранее стало известно, какой цветок вынесет любую зиму и взойдет сам: кинул семена и забыл до лета.