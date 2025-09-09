Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 сентября 2025 в 07:32

Кинул семена и забыл до лета: этот цветок вынесет любую зиму и взойдет сам

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Календула — этот цветок вынесет любую зиму и взойдет сам без вашего участия. Кинул семена и забыл до лета. Это беспроигрышный вариант для тех, кто хочет максимум красоты при нулевых затратах.

Ее преимущества: морозостойкость до −30 °C, способность прорастать даже в бедной почве, устойчивость к засухе и болезням, а также самосев — осыпающиеся семена гарантируют новые всходы на следующий год.

В сентябре просто разбросайте семена на подготовленную грядку, слегка присыпьте землей (или даже оставьте на поверхности — стратификация холодом пойдет на пользу) и полейте один раз. Дальше природа сделает все за вас: талый снег весной увлажнит почву, и уже в мае появятся дружные всходы, а к июню календула покроется яркими оранжевыми или желтыми цветами. Она не только украсит участок, но и отпугнет вредителей.

Ранее стало известно, какие многолетники переживут любую зиму: сажайте в сентябре, зацветут уже в мае.

цветы
растения
дачи
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
