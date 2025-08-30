День знаний — 2025
30 августа 2025 в 20:01

Эти цветы переживут любую зиму: сажайте в сентябре, зацветут уже в мае

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти неприхотливые многолетники переживут любую зиму. Сажайте их в сентябре и не переживайте, они без проблем зацветут уже в мае.

Обратите внимание на эхинацею пурпурную — она выдерживает морозы до -30°C и цветет с мая по сентябрь, радуя крупными яркими цветами, которые привлекают бабочек и пчел. Еще один надежный вариант — лилейник, который переносит даже суровые зимы без укрытия и уже в начале лета покрывается множеством цветков, каждый из которых живет всего день, но новые появляются непрерывно.

Для раннего весеннего цветения идеально подойдет примула — ее можно посадить в сентябре, и уже в апреле-мае она раскроет свои яркие соцветия, устойчивые к возвратным заморозкам. Эти растения не требуют сложного ухода: достаточно посадить их на солнечное или полутенистое место, умеренно поливать и замульчировать почву перед зимой.

Ранее был назван многолетник, который цветет до первых серьезных заморозков в декабре.

цветы
растения
многолетники
дачи
Дарья Иванова
Д. Иванова
