Ушаков раскрыл, может ли Донбасс в будущем остаться без войск Ушаков счел возможным, что в Донбассе со временем не будет войск

Помощник президента РФ Юрий Ушаков счел возможным, что в Донбассе со временем не будет войск. По его словам, которые приводит «Коммерсант», в ЛДНР при таком развитии событий может присутствовать Росгвардия и все, что нужно для соблюдения порядка. Компромисса не будет, подчеркнул Ушаков.

Вполне возможно, что там не будет непосредственно войск — ни российских, ни украинских. Да, но будет Росгвардия, будет наша полиция, будет все, что нужно для соблюдения порядка и организации жизни, — отметил он.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что украинские власти готовы на создание демилитаризированной буферной зоны в Донбассе. По его словам, она должна тянуться по обе стороны линии фронта.

До этого украинский чиновник сообщил, что новая версия мирного плана Соединенных Штатов по Украине включает в себя более жесткие условия по уступкам территории. Эту тему обсуждали президент Владимир Зеленский и спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф в рамках телефонных переговоров.