Помощник Путина допустил создание в Донбассе демилитаризованной зоны

В Донбассе может быть создана демилитаризованная зона, сообщил «Коммерсанту» помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, эти территории рано или поздно перейдут под полный контроль России. Он также добавил, что прекращение огня возможно лишь в том случае, если Вооруженные силы Украины освободят Донбасс.

Вполне возможно, что там не будет непосредственно войск, ни российских, ни украинских. Да, но будет Росгвардия, будет наша полиция, будет все, что нужно для соблюдения порядка и организации жизни, — рассказал помощник президента.

Ранее французские журналисты писали со ссылкой на советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, что Киев готов к созданию демилитаризованной буферной зоны в Донбассе. По данным источника, украинские власти рассчитывают на взаимный отвод ВС РФ от линии фронта. До этого появилась информация, что США предложили Украине гарантированную безопасность и создание «самой высокотехнологичной демилитаризованной зоны» в мире, если Киев выведет войска из Донбасса.