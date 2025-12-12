Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
12 декабря 2025 в 18:27

Суд конфисковал имущество бывшего районного главы Кубани

Суд взыскал в доход России имущество экс-главы Крымского района Кубани Леся

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Суд постановил обратить в доход РФ имущество бывшего главы Крымского района Краснодарского края Сергея Леся и его окружения, сообщила объединенная пресс-служба судов региона. Геленджикский городской суд удовлетворил иск прокуратуры к экс-чиновнику и 11 фигурантам, включая его родственников и знакомых.

Суд рассмотрел иск прокуратуры к бывшему главе Крымского района Сергею Лесю и еще к 11 лицам, являющимся его родственниками и знакомыми. Судом исковые требования удовлетворены. В доход государства с ответчиков взысканы транспортные средства, объекты недвижимости и земельные участки, — сказано в сообщении.

Прокуратура установила, что в период с июня 2017-го по октябрь 2025 года Лесь, используя свое служебное положение, выводил активы на подконтрольных лиц. Согласно материалам дела, сумма неподтвержденных доходов всех фигурантов превысила 180 млн рублей. Общая стоимость имущества, приобретенного ими за этот период, составила более 350 млн рублей.

Ранее сообщалось, что суд может принять решение о конфискации имущества у бывшего начальника НИИ ФСИН России генерала Андрея Быкова, он был осужден по делу о коррупции. Кассационный суд отменил соответствующую часть приговора, вынесенного Головинским районным судом Москвы.

