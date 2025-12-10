Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 декабря 2025 в 15:01

Цветет все лето, превращая сад в голубое облако: чудо-цветок — легко вырастить из семян

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Лобелия — это настоящая находка для сада, которая подарит вам невероятное цветение с июня до самых заморозков. Она цветет все лето, превращая сад в голубое облако.

Ее главное преимущество — обильное и продолжительное цветение: компактные кустики высотой 10–25 см полностью покрываются мелкими цветками небесно-голубого, синего, белого или пурпурного оттенка, создавая эффект цветущего ковра. Она неприхотлива: предпочитает солнечные места, но мирится с полутенью, любит регулярный полив, но не требует сложных подкормок.

Этот чудо-цветок отлично сочетается с петуниями, пеларгониями и серебристой цинерарией, создавая контрастные композиции. Лобелию легко вырастить из семян, а современные сорта отличаются повышенной устойчивостью к жаре и дождю. Посадите лобелию в своем саду — и вы получите растение, которое будет радовать вас пышным цветением все лето при минимальных усилиях с вашей стороны.

Ранее был назван многолетник, который знает свое место и не пытается захватить весь сад: красивые цветы без агрессии.

Проверено редакцией
Читайте также
Новогодний салат, который выглядит как ресторанный и готовится проще оливье: нежный «Вкусный» с рыбой, яблоком и сыром станет звездой стола
Общество
Новогодний салат, который выглядит как ресторанный и готовится проще оливье: нежный «Вкусный» с рыбой, яблоком и сыром станет звездой стола
Готовлю один раз в год на Новый год салат «Япоша» — невероятное сочетание с красной рыбой: вкуснее шубы и мимозы
Общество
Готовлю один раз в год на Новый год салат «Япоша» — невероятное сочетание с красной рыбой: вкуснее шубы и мимозы
Мандариновые кексы на рисовой муке — это не десерт, а кусочек солнца: идеально в хмурый день
Общество
Мандариновые кексы на рисовой муке — это не десерт, а кусочек солнца: идеально в хмурый день
Этот многолетник завалит клумбу цветами уже в мае: на одном растении распускаются сотни цветков
Общество
Этот многолетник завалит клумбу цветами уже в мае: на одном растении распускаются сотни цветков
Цветочные облака для вашей дачи: пышное чудо, которое преобразит любую клумбу
Общество
Цветочные облака для вашей дачи: пышное чудо, которое преобразит любую клумбу
цветы
дачи
растения
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
США выходят из НАТО? Что предложили в Вашингтоне, реакция американцев
Врач отреагировал на призыв ввести удаленку из-за гонконгского гриппа
Коммерческая недвижимость 2025–2030: что будет востребовано всегда
Стало известно о компромате Трампа на Зеленского и его жену
Бакальчук продал бывшей жене 1% в Wildberries
Генерал раскрыл цель дневной атаки ВСУ на Москву
Экс-нардеп ответил, может ли Зеленский готовить фальсификации на выборах
«Мыслим масштабами аттракциона». Как устроено шоу «История игрушек»
В России готовятся судить замешанных в махинациях на полмиллиарда рублей
В ГД призвали к консолидации для сохранения исторической памяти о ВОВ
«Продолжают продвигать мерзость»: Бородин о прилюдном жесте Бузовой
В Минобороны предупредили о новой атаке ВСУ на Россию
Росгвардия подвела итоги работы по изъятию оружия и взрывчатки за 2025 год
Семиклассница получила жуткие переломы, выпав из окна школы
Политолог оценил слова Зеленского о готовности к выборам на Украине
Кухня одной из стран Европы стала культурным наследием ЮНЕСКО
В московском метро мужчина с «розочкой» набросился на пассажиров
Путин назначил Кутомкина замсекретаря Совбеза России
Раскрыто содержимое «копилки» с вопросами к Путину перед прямой линией
В ФПБК рассказали, что ждет внука Пугачевой после возвращения в Россию
Дальше
Самое популярное
Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина
Общество

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар
Общество

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар

Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки
Общество

Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.