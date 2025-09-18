Празднование Дня города в Москве
18 сентября 2025

Сею под зиму — все лето море цветов! Этот дивный многолетник осчастливит цветением даже в тени — мечта ленивых дачников

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Флокс Звездный дождь — это уникальный однолетний сорт, который поражает своим обильным и продолжительным цветением. Его нежные звездчатые цветки, собранные в пышные соцветия, напоминают россыпь звезд на фоне зеленой листвы. Растение образует аккуратные кустики высотой до 50 см, усыпанные цветами с июня до первых заморозков.

Этот флокс отличается исключительной холодостойкостью — всходы выдерживают весенние заморозки до -5 °C, а осенью продолжают цвести даже при нулевой температуре. Посев под зиму позволяет получить раннее и более крепкое цветение. Семена, посеянные в конце октября — ноябре, проходят естественную стратификацию и весной дают дружные всходы. Флокс Звездный дождь предпочитает солнечные места, но мирится с полутенью. К почвам нетребователен, засухоустойчив, практически не поражается болезнями. Идеально подходит для бордюров, контейнеров и срезки.

Ранее сообщалось о многолетнике, который стоит посеять под зиму. Уже в апреле ваш сад озарится нежными белыми, розовыми, сиреневыми или алыми вспышками — в зависимости от выбранного сорта.

Мария Левицкая
М. Левицкая
