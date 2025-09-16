Многолетник — восточная сказка в вашем саду! Его любят за колокольчики жёлтого цвета

Киренгешома пальчатая — восточная сказка в нашем саду. Если вы ищете по-настоящему уникальное украшение для тенистого уголка сада, обратите внимание на киренгешому пальчатую (Kirengeshoma palmata). Этот редкий многолетник родом из Японии и Кореи удивляет не только экзотическим видом, но и удивительной выносливостью.

Куст высотой до 60–120 см образует густую зелёную массу крупных пальчатых листьев, похожих на миниатюрные листья клёна. В конце лета и начале осени (с июля по сентябрь) на длинных цветоносах распускаются нежные поникающие колокольчики бледно-жёлтого цвета. Цветение выглядит особенно эффектно в полутени, где растения светятся мягким золотистым оттенком.

Киренгешома может жить на одном месте более 10–15 лет, требуя минимального ухода. Она предпочитает влажные, богатые перегноем почвы и защищённые от палящего солнца места. Зимостойкость у этого восточного чуда достойная — до -23–25 °C, а при лёгком укрытии или снежной зиме растение без проблем возвращается весной. Сегодня киренгешома пальчатая становится настоящим открытием для садоводов, ведь она способна превратить обычный теневой уголок в изысканный японский сад.

