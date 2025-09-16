Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 сентября 2025 в 14:24

Бросивший ради секса с медсестрой операцию врач продолжил работать

В Великобритании доктору разрешили работать после секса во время операции

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Медицинский трибунал Великобритании (MPTS) разрешил 44-летнему доктору Сухайлу Анджуму, который оставил пациента под наркозом ради интимной связи с медсестрой, продолжать врачебную практику. Как сообщает Independent, сам врач пообещал, что подобная ошибка больше никогда не повторится.

Инцидент произошел 16 сентября 2023 года в больнице Тэймсайд в Эштон-андер-Лайне. Консультант-анестезиолог Анджум, отец троих детей, попросил коллегу-медсестру присмотреть за пациентом, находящимся под общим наркозом, пока он якобы пойдет в туалет. Вместо этого он вступил в интимную связь со своей коллегой, чье имя не разглашалось в ходе разбирательства.

В ходе судебного заседания выяснилось, что доктор Анджум отсутствовал в операционной в течение восьми минут. К счастью, пациент не пострадал. Несмотря на это, руководство больницы уведомили о произошедшем. После внутреннего расследования в феврале 2024 года доктор Анджум был уволен.

На прошлой неделе врач обратился в MPTS с заявлением о желании возобновить свою карьеру в Великобритании и вернуться к семье. После увольнения он был вынужден вернуться в родной Пакистан, где продолжал работать врачом.

Председатель трибунала Ребекка Миллер признала, что действия доктора Анджума, хотя и не причинили вреда пациенту, были достаточно серьезными, чтобы считаться серьезным проступком. Тем не менее Миллер убедилась в решимости доктора Анджума не повторять своих ошибок и оценила риск повторения подобной ситуации как «очень низкий».

Ранее британца задержали по подозрению в изнасиловании, совершенном на «расовой почве». Жертвой преступления стала 20-летняя британка сикхского происхождения.

