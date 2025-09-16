Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 сентября 2025 в 14:18

Трамп заявил о 300 млн смертей от наркотиков за год

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Andrea Hanks/White House/Global Look Press

В 2024 году от наркотиков умерли 300 млн человек, заявил президент США Дональд Трамп в интервью Fox News. Комментарий прозвучал на фоне обсуждения законности удара по судну из Венесуэлы. При этом численность населения США в начале 2024 года составляла около 342 млн человек. По данным CDC, за год умерли примерно 75 тысяч человек от передозировок.

Ранее генеральный прокурор США Пэм Бонди рассказала, что никто в администрации Трампа не знает, когда президент спит, из-за его постоянной занятости. Она отметила, что коллеги не успевают за его работоспособностью, шутя о его круглосуточной активности.

До этого Трамп сообщил о подаче иска к газете New York Times на $15 млрд (1,2 трлн рублей) за клевету и порчу репутации. Он обвинил издание во лжи о нем, его семье, бизнесе и республиканских движениях, таких как «Америка прежде всего». Иск был подан во Флориде. Детали не раскрываются.

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Трамп может в будущем признать урегулирование конфликта на Украине невозможным, хотя в настоящий момент продолжает предпринимать усилия для его прекращения. Рубио подчеркнул, что США сотрудничают с европейскими партнерами по вопросам гарантий безопасности, без которых переговорное решение кризиса недостижимо.

