Генпрокурор США раскрыла один нюанс о Трампе, о котором никто не знает Генпрокурор США Бонди: никто не знает, когда Трамп отдыхает

Никто из администрации американского лидера Дональда Трампа не может точно сказать, когда он спит, заявила генеральный прокурор США Пэм Бонди в подкасте Кейт Миллер на YouTube. Она подчеркнула, что президент постоянно занят и коллегам трудно его догнать.

Никто из нас не может угнаться за ним, мы всегда шутим. <…> Я имею в виду, что никто из нас не знает, когда он спит. Он все время работает, — сказала Бонди.

Ранее Трамп сообщил в соцсети Truth Social, что подал иск против газеты New York Times. Он требует от издания $15 млрд (около 1,2 трлн рублей) за клевету и ущерб репутации из-за «десятков лет лжи» о себе.

Кроме того, американист Малек Дудаков отметил, что пока нельзя сказать, кто победит в противостоянии американского лидера и финансиста Джорджа Сороса. Он также отметил, что создание проблем для миллиардера снизит давление на президента США.

Также он заявил, что слухи о смерти Трампа могут быть частью теории заговора. По его словам, оппоненты президента акцентируют внимание на его возрасте и проблемах со здоровьем.