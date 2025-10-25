США попытаются повлиять на Россию экономическими средствами Pais: США применят экономические средства для оказания давления на Россию

Соединенные Штаты не планируют оказывать давление на Россию военными средствами, утверждает испанская газета Pais. Вашингтон ограничится использованием экономических средств воздействия на Кремль.

США не собираются давить на Кремль военными средствами — знаменитые ракеты Tomahawk вряд ли прибудут в Киев, — но будут использовать экономические средства, — говорится в публикации.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Россия стремится к установлению мира на территории Украины. Республиканец подчеркнул, что санкции, наложенные на Москву, являются «очень сильными» и будут иметь значительное воздействие. Перед этим администрация Трампа усилила давление на Россию, введя санкции против двух ведущих нефтяных компаний страны — «Роснефть» и ЛУКОЙЛ.

Также сообщалось, что Трамп выбрал средний набор санкций против России, включающий меры в энергетической сфере. Жесткий вариант ограничивал промышленность и высшее руководство. Решение поддержали госсекретарь Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет.