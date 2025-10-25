Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
25 октября 2025 в 10:57

США попытаются повлиять на Россию экономическими средствами

Pais: США применят экономические средства для оказания давления на Россию

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Соединенные Штаты не планируют оказывать давление на Россию военными средствами, утверждает испанская газета Pais. Вашингтон ограничится использованием экономических средств воздействия на Кремль.

США не собираются давить на Кремль военными средствами — знаменитые ракеты Tomahawk вряд ли прибудут в Киев, — но будут использовать экономические средства, — говорится в публикации.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Россия стремится к установлению мира на территории Украины. Республиканец подчеркнул, что санкции, наложенные на Москву, являются «очень сильными» и будут иметь значительное воздействие. Перед этим администрация Трампа усилила давление на Россию, введя санкции против двух ведущих нефтяных компаний страны — «Роснефть» и ЛУКОЙЛ.

Также сообщалось, что Трамп выбрал средний набор санкций против России, включающий меры в энергетической сфере. Жесткий вариант ограничивал промышленность и высшее руководство. Решение поддержали госсекретарь Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет.

США
Россия
Дональд Трамп
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Европу заподозрили в отсутствии плана действий по спасению Украины
«Он мне изменял»: российская топ-модель объявила о разводе
Microsoft создаст «универсальный» Xbox, объединивший консоль и ПК
В Госдуме резко высказались о ситуации с исчезновением Усольцевых
В столице островного государства впервые пройдут «Дни российского кино»
Экс-солистка «Фабрики» столкнулась с необычной послеродовой депрессией
Евросоюз обвинили в имитации поддержки Украины
«Искандер» разнес военный завод в Киеве: удары по Украине 25 октября
Трамп признался, какую тему обсудит на встрече с Си Цзиньпином
Миронов сделал важное заявление о судьбе «Справедливой России»
Спецпредставитель Путина заявил, что Россия и Украина близки к миру
В Госдуме назвали ключевое условие России для мирных переговоров
РФ подготовила сценарии применения дрона «Судного дня» после ядерной атаки
Королевская семья Британии: новости, принц Гарри решил переехать из США
Подпольщик раскрыл новую стратегию российской армии
Во Франции женщина впервые получила пожизненное без УДО
Неизвестные открыли огонь по людям у Говардского университета
По делу о хищении денег у бойцов СВО арестовали еще трех человек
Наступление ВС России на Харьков 25 октября: сотня трупов, заградотряды
Стало известно, какие ракеты могли ударить по Киеву ночью
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт
Семья и жизнь

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.