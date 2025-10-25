Экс-замглавы «Оборонлеса» грозит 17 лет строгого режима Прокурор требует 17 лет колонии для экс-замглавы «Оборонлеса» Куприянова

Прокуратура просит суд приговорить бывшего замначальника ФГКУ «Территориальное управление лесного хозяйства», экс-заместителя гендиректора ФГАУ «Оборонлес» и замначальника «Центра логистики и управления недвижимостью» при Минобороны РФ Алексея Куприянова к 17 годам лишения свободы, передает ТАСС. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями.

Совершенное деяние подрывает авторитет государства, деформирует сознание граждан, создает иллюзию удовлетворения личных потребностей граждан путем подкупа должностных лиц. Прошу Алексея Куприянова признать виновным и назначить ему наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, — сказала прокурор.

Кроме того, Куприянову могут назначить штраф в размере 369,8 млн рублей, а также запретить восемь лет занимать должности, связанные с функциями представителя власти. Экс-замглавы «Оборонлеса» находится в международном розыске с конца 2020 года, уголовное дело рассматривается заочно.

Тем временем бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, которого Московский городской суд приговорил к 13 годам колонии за растрату и вывод почти 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц», выразил готовность отправиться в зону СВО. Он заявил о своем намерении выполнять боевые задачи в составе любого российского штурмового подразделения.