Из семечка — в майское цветение, которое длится до сентября: посев в октябре

Из семечка — в майское цветение, которое длится до сентября: посев в октябре

Виола рогатая (анютины глазки) — идеальный многолетник для осеннего посева, который гарантированно зацветает уже в мае, переживая даже суровые зимы.

Преимущества виолы: морозостойкость всходов до −15°C, самосев, способность цвести в полутени и на бедных почвах, а также непрерывное цветение с мая по сентябрь. Нежные цветы с фиолетовыми, желтыми или белыми лепестками и «рожками» создают ковры высотой 15–20 см.

Посев в октябре: разбросайте семена по поверхности грунта, присыпьте тонким слоем песка (2–3 мм) и прижмите доской. Весной виола взойдет дружными всходами, не требуя пикировки. Из семечка — в майское цветение. Она не болеет, подавляет сорняки и привлекает бабочек.

Ранее был назван куст с шапками розовых соцветий, который цветет с июня по сентябрь в любом регионе.