Сею под зиму — и весной сад утопает в белых горошинах! Многолетник-нежность

Незабудка многолетняя «альпийская белая» — это нежный и выносливый цветок, который станет жемчужиной вашего сада. Его главное преимущество — удивительная морозостойкость и способность цвести даже в сложных условиях. При посеве под зиму семена проходят естественную стратификацию, что делает растения крепкими и устойчивыми к болезням.

Уже ранней весной незабудка порадует вас обильной зеленью, а с мая по июнь кустики покроются облаком мелких белых цветков, создавая эффект снежного ковра. Это идеальное растение для бордюров, альпийских горок и тенистых уголков сада. Незабудка предпочитает полутень и влажные почвы, но легко адаптируется к разным условиям. Она прекрасно сочетается с тюльпанами, нарциссами и другими весенними цветами, добавляя композициям воздушность и нежность.

При минимальном уходе этот многолетник будет годами радовать вас своим цветением, самосеясь и образуя живописные куртины. Его можно использовать в кашпо, на клумбах и даже в качестве почвопокровного растения. Незабудка «альпийская белая» — это выбор тех, кто ценит природную красоту и неприхотливость в выращивании.

Ранее сообщалось о многолетнике, который стоит посеять под зиму. Уже в апреле ваш сад озарится нежными белыми, розовыми, сиреневыми или алыми вспышками — в зависимости от выбранного сорта.