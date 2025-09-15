Празднование Дня города в Москве
15 сентября 2025 в 11:15

Посеяла в октябре — в мае сад в белоснежном кружеве! Переживет и морозы, и ледяные дожди! Чудо-многолетник

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Маргаритка «хабанера вайт» — это изысканный многолетник, который поражает своей утонченной красотой и невероятной выносливостью. Крупные белые соцветия с резными лепестками напоминают кружевные узоры и украшают сад с ранней весны до поздней осени. Этот сорт особенно ценится за морозостойкость и способность переносить даже суровые зимы без дополнительного укрытия.

Посев под зиму — идеальный способ вырастить крепкую и закаленную рассаду. Семена, посеянные в промерзшую почву в октябре и ноябре, проходят естественную стратификацию и весной дают дружные всходы. Уже в мае маргаритки покрываются многочисленными цветами, создавая эффект снежного покрывала. Растение неприхотливо: предпочитает солнечные участки, но мирится с полутенью, любит умеренный полив и хорошо дренированные почвы.

Маргаритка прекрасно смотрится в бордюрах, рабатках, альпинариях и горшечных композициях. Она сочетается с тюльпанами, незабудками и виолами, добавляя саду нежности и элегантности. При минимальном уходе этот сорт будет годами радовать пышным цветением, устойчивостью к болезням и способностью быстро восстанавливаться после зимы.

Ранее сообщалось о многолетнике, который стоит посеять под зиму. Уже в апреле ваш сад озарится нежными белыми, розовыми, сиреневыми или алыми вспышками — в зависимости от выбранного сорта.

цветы
Мария Левицкая
М. Левицкая
