15 сентября 2025 в 13:21

«Я перепутал»: мужчина ударил в лицо посетителя кафе, но сразу извинился

Мужчина в городе Шахты ударил посетителя кафе и заявил, что перепутал его

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Мужчина в одном из заведений города Шахты ударил в лицо посетителя кафе, после чего сразу извинился со словами «Я перепутал», сообщает Telegram-канал Don Mash. Сразу после этого в конфликт вмешался друг пострадавшего, попытавшийся защитить товарища. Происшествие было зафиксировано на видео.

Судя по появившимся кадрам, пострадавший сам хотел ударить нападавшего в ответ, одного этого так и не произошло.

Ранее сотрудники правоохранительных органов в Подмосковье задержали трех мужчин, устроивших массовую драку в электропоезде маршрута Волоколамск — Серпухов. Конфликт начался с отказа группы молодых людей оплачивать проезд. Когда контролеры попытались урегулировать ситуацию, агрессивно настроенные пассажиры начали драку. В конфликт вмешались другие пассажиры, вступившиеся за работников транспорта, после чего потасовка приобрела массовый характер. Один из злоумышленников применил холодное оружие против контролеров.

До этого в Архангельске пассажир автобуса избил водителя и скрылся с места происшествия. Пострадавший упал на пол и был госпитализирован с потерей памяти. Позже выяснилось, что конфликт произошел после того, как водитель резко затормозил на остановке «АГКЦ» на улице Воскресенской.

Ростовская область
драки
кафе
нападения
