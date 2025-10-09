Названы самые популярные направления в вузах В Минобрнауки заявили, что у абитуриентов популярны экономические направления

В этом году самый большой конкурс на бюджетные места зафиксировали на специальности направления «Экономика и управление», сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на Минобрнауки. На втором месте оказались профессии в сфере IT.

Кроме того, в этом году абитуриенты чаще всего выбирали специальности, связанные с педагогикой и медициной. Также популярными оказались направления в сфере машиностроения, сельского хозяйства, транспорта, энергетики, строительства и добывающих технологий.

То, что доминируют направления, связанные с информационными технологиями, понятно, тут, с одной стороны, выделено большое число бюджетных мест, а с другой, эта сфера поддерживается на уровне государства, — заявил депутат Госдумы Александр Мажуга.

Ранее в Минпросвещения сообщили, что средний балл аттестатов поступающих в колледжи и техникумы в стране растет. На совещании министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что теперь средний показатель у абитуриентов составляет 4,0 балла, а по некоторым специальностям — 4,9.