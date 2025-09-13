Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
13 сентября 2025 в 22:59

Драка произошла в Подмосковье из-за отказа пассажира платить за проезд

МВД РФ: трое мужчин напали с ножом на контролеров в электричке в Подмосковье

МВД РФ МВД РФ Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов в Подмосковье задержали трех мужчин, устроивших массовую драку в электропоезде и напавших с ножом на контролеров. Инцидент произошел на маршруте Волоколамск — Серпухов, указано в сообщении пресс-службы управления на транспорте МВД по ЦФО.

Конфликт начался с отказа группы молодых людей оплачивать проезд. Когда контролеры попытались урегулировать ситуацию, агрессивно настроенные пассажиры начали драку. В конфликт вмешались другие пассажиры, вступившиеся за работников транспорта, после чего он перерос в массовую потасовку. Один из злоумышленников применил холодное оружие.

Молодые люди вели себя агрессивно, нецензурно выражались, один из них размахивал ножом, — приводятся подробности в официальном сообщении.

В настоящее время задержанные находятся в изоляторе временного содержания. Им предъявлено обвинение по статье «Хулиганство» Уголовного кодекса РФ. Расследование инцидента продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Москве задержали мужчину, разбившего бутылку о голову незнакомца. Конфликт произошел в магазине.

драки
электрички
проезд
МВД
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВС России прорвали оборону ВСУ в Запорожье
«Заколочено-зазамочено»: смерть Лагачева «связали» с сербской загадкой
Российский регион за час атаковали десятки БПЛА
«Виновен в геноциде русских»: кем был Дудаев, которым восхищается Пугачева
В Петербурге озвучили, как изменится демографическая ситуация в городе
«Пропитана ненавистью»: в Чечне оценили высказывания Пугачевой
Реклама энергетиков существенно изменится с марта 2026 года
Тело погибшей биатлонистки будет покоиться в горах
«Северные потоки» взорвали США: узнали эксклюзивные подробности теракта
Игнорирующим СВО россиянам ветераны зададут серьезные вопросы
Биржевая цена на золото снова обновила исторический максимум
Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Беллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.