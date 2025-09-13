Драка произошла в Подмосковье из-за отказа пассажира платить за проезд МВД РФ: трое мужчин напали с ножом на контролеров в электричке в Подмосковье

Сотрудники правоохранительных органов в Подмосковье задержали трех мужчин, устроивших массовую драку в электропоезде и напавших с ножом на контролеров. Инцидент произошел на маршруте Волоколамск — Серпухов, указано в сообщении пресс-службы управления на транспорте МВД по ЦФО.

Конфликт начался с отказа группы молодых людей оплачивать проезд. Когда контролеры попытались урегулировать ситуацию, агрессивно настроенные пассажиры начали драку. В конфликт вмешались другие пассажиры, вступившиеся за работников транспорта, после чего он перерос в массовую потасовку. Один из злоумышленников применил холодное оружие.

Молодые люди вели себя агрессивно, нецензурно выражались, один из них размахивал ножом, — приводятся подробности в официальном сообщении.

В настоящее время задержанные находятся в изоляторе временного содержания. Им предъявлено обвинение по статье «Хулиганство» Уголовного кодекса РФ. Расследование инцидента продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

