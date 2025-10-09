Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 10:10

Microsoft подала несколько заявок в Роспатент

Microsoft подала заявки в Роспатент на регистрацию товарных знаков Excel и Xbox

Фото: Avishek Das/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американская корпорация Microsoft подала более 10 заявок в Роспатент, сообщает ТАСС. Компания собирается зарегистрировать такие товарные знаки, как Windows, Microsoft, Xbox, Excel.

Кроме того, в списке брендов для регистрации оказались Azure, Visual Studio, Wasteland, Bing. Большинство товарных знаков связано с таким классом товаров и услуг, как компьютерное программное обеспечение, а также онлайн-игры.

Ранее французский модный дом Louis Vuitton направил в Роспатент три заявки на правовую защиту товарных знаков, относящихся к линии Les Gastons Vuitton. По данным реестра федеральной службы, все документы поступили из Франции 1 октября 2025 года.

До этого Федеральная служба по интеллектуальной собственности зарегистрировала товарный знак Starbucks до 2034 года. Заявка была направлена в Роспатент в мае 2024 года. Теперь под логотипом Starbucks могут предоставляться услуги ресторанов, кафе и чайных баров. В начале сентября сообщалось, что бренд одежды и нижнего белья Zara регистрирует товарный знак в России.

Россия
Роспатент
Microsoft
товарные знаки
