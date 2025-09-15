В Кремле ответили на призыв Киева к немедленному саммиту по Украине

В Кремле ответили на призыв Киева к немедленному саммиту по Украине Песков: призывы Украины к саммиту с РФ направлены на эмоциональный эффект

Призывы Киева к незамедлительной встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского направлены на эмоциональный эффект, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые передает ТАСС, любые контакты на высшем уровне должны быть хорошо подготовлены.

Есть призывы к незамедлительной встрече. Но скорее это направлено на такой эмоциональный эффект, потому что сама по себе встреча, пройди она в неподготовленном режиме, будет абсолютно бесполезна, — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Он отметил, что Москва сохраняет готовность к урегулированию украинского кризиса политико-дипломатическими средствами. Однако со стороны Киева процесс искусственно притормаживается, поскольку в суть конфликта «там никто вникать не хочет», добавил Песков.

Ранее представитель Кремля сообщил, что никаких подвижек по саммиту России, США и Украины пока нет. Так он прокомментировал слова американского лидера Дональда Трампа о том, что трехсторонняя встреча состоится «относительно скоро».

До этого сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич выразил мнение, что западные кураторы Зеленского не позволят ему провести встречу с президентом России в Москве. По словам парламентария, западные покровители опасаются, что украинский политик может «наломать дров» во время переговоров.