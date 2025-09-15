Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
15 сентября 2025 в 13:06

В Кремле ответили на призыв Киева к немедленному саммиту по Украине

Песков: призывы Украины к саммиту с РФ направлены на эмоциональный эффект

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Призывы Киева к незамедлительной встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского направлены на эмоциональный эффект, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые передает ТАСС, любые контакты на высшем уровне должны быть хорошо подготовлены.

Есть призывы к незамедлительной встрече. Но скорее это направлено на такой эмоциональный эффект, потому что сама по себе встреча, пройди она в неподготовленном режиме, будет абсолютно бесполезна, — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Он отметил, что Москва сохраняет готовность к урегулированию украинского кризиса политико-дипломатическими средствами. Однако со стороны Киева процесс искусственно притормаживается, поскольку в суть конфликта «там никто вникать не хочет», добавил Песков.

Ранее представитель Кремля сообщил, что никаких подвижек по саммиту России, США и Украины пока нет. Так он прокомментировал слова американского лидера Дональда Трампа о том, что трехсторонняя встреча состоится «относительно скоро».

До этого сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич выразил мнение, что западные кураторы Зеленского не позволят ему провести встречу с президентом России в Москве. По словам парламентария, западные покровители опасаются, что украинский политик может «наломать дров» во время переговоров.

Украина
Россия
переговоры
Дмитрий Песков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Заколочено-зазамочено»: смерть Лагачева «связали» с сербской загадкой
Российский регион за час атаковали десятки БПЛА
«Виновен в геноциде русских»: кем был Дудаев, которым восхищается Пугачева
В Петербурге озвучили, как изменится демографическая ситуация в городе
«Пропитана ненавистью»: в Чечне оценили высказывания Пугачевой
Реклама энергетиков существенно изменится с марта 2026 года
Тело погибшей биатлонистки будет покоиться в горах
«Северные потоки» взорвали США: узнали эксклюзивные подробности теракта
Игнорирующим СВО россиянам ветераны зададут серьезные вопросы
Биржевая цена на золото снова обновила исторический максимум
Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Беллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.