15 сентября 2025 в 14:24

«Расслабуха была»: ветеран ЦСКА объяснил поражение от «Ростова»

Пономарев: ЦСКА проиграл «Ростову» из-за расслабленности

Владимир Пономарев Владимир Пономарев Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Экс-нападающий ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в разговоре с NEWS.ru заявил, что на команду повлияла пауза. Он также считает, что тренер Фабио Челестини очень много хвалит своих игроков, и у них начинает «кружиться голова».

Во-первых, перерыв повлиял. Расслабуха была, вышли из спортивного и тренировочного режима. Во-вторых, конечно, тренер. Он очень много хвалит своих ребят. Нужно постоянно работать, указывать на ошибки. А если постоянно рассказывать, какие все молодцы, голова начинает кружиться. Игроки принимают, какие они великие, и теряют контроль над собой. Претензий очень много. Не получилась игра. Каждый думал о себе: вот я играю хорошо, а остальные — плохо, — заявил Пономарев.

В матче восьмого тура Российской премьер-лиги ЦСКА проиграл «Ростову». Встреча проходила на «Ростов Арене» и завершилась со счетом 1:0 в пользу дончан. Единственный мяч забил Константин Кучаев на восьмой минуте. По ходу встречи красные карточки получили игроки ЦСКА Милан Гайич и Матеус Алвес.

Ранее экс-нападающий ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев заявил, что считает тренера «Спартака» Деяна Станковича «диким». Он также обвинил специалиста в неуважении к России и отметил, что в другой стране Деяну такое бы не позволили.

РПЛ
футбол
ЦСКА
тренер
