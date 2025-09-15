Биолог дал советы, где лучше сажать овощи осенью Биолог Краснов: овощи осенью лучше всего сажать на освещенных участках

Овощи осенью лучше всего сажать на хорошо освещенных участках, посоветовал биолог Михаил Краснов. В разговоре с «Вечерней Москвой» эксперт подчеркнул, что в данное время года можно рассмотреть для посева чеснок, укроп, сельдерей, свеклу и морковь.

Краснов заявил, что почву лучше перекопать, а перед посадкой сделать бороздки. Норму семян нужно увеличить на 25–50%, потому что часть может не взойти. При этом важно после посева не поливать грядки.

Биолог выделил среди плюсов подзимнего сева то, что всходы культур появляются намного раньше и получаются более крепкими. По его словам, часть из них успеет принести урожай до момента активизации вредителей. В среднем при подзимнем севе урожай получают на две недели раньше.

Ранее юрист Московского союза садоводов Полина Тришина заявила, что с 1 сентября дачникам разрешено продавать урожай, если для этого не нанимаются работники, а участок не превышает 50 соток. По ее словам, местом продажи может быть либо рынок, либо ярмарка.