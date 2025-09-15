Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 сентября 2025 в 14:00

Военэксперт раскрыл, кому адресована провокация Зеленского в приграничье

Военэксперт Дандыкин: ВСУ пытаются вынудить НАТО воевать вместе с ними

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины предпринимают попытки втянуть НАТО в прямой конфликт с Россией, выразил мнение в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, подобные провокационные действия, включая недавние вылазки в приграничных районах, являются частью стратегии Киева по оказанию давления на страны Североатлантического альянса.

[Попытки провокаций со стороны ВСУ] происходят на всех направлениях, особенно на Сумском, где наши ребята постоянно ведут встречные бои. Это, конечно, создает какие-то затруднения у нас, но это несерьезно. Напомню об эпопее, которая была в Курской области, — там были десятки тысяч человек. Провокации ВСУ — это попытки доказать, что они сопротивляются и ждут помощи. А после инцидентов, которые произошли в Польше и Румынии, украинцы хотят, чтобы пришли натовцы и воевали с нами. Чистейшей воды провокация украинского лидера Владимира Зеленского. Они говорят: «Мы истекаем кровью, мы сопротивляемся, мы наступаем. А вы как? А вы только „желающие“, но не участвующие», — пояснил Дандыкин.

Ранее оператор БПЛА спецназа «Ахмат» с позывным Идиллия заявил, что украинская армия понесла тяжелые потери в технике на приграничном участке между Белгородской и Курской областями. Российские военные уничтожили самоходные артиллерийские установки «Акация», шведские бронемашины CV90, иностранные БМП и БТР М113. В Минобороны данную информацию не комментировали.

