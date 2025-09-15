Миронов высказался об идее объединить все левые силы в России Миронов: объединение левых сил в России соответствовало бы интересам избирателей

Избиратели бы очень хотели увидеть объединение всех левых сил в России, такой шаг бы соответствовал их интересам, заявил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, отвечая на вопрос NEWS.ru. По его мнению, все левые партии работают «на одном поле».

Честно говоря, избиратели бы очень этого хотели. Потому что наша социалистическая партия «Справедливая Россия — За правду», коммунисты, пенсионеры, «Родина» — мы все на одном поле работаем. Если бы мы объединились, это соответствовало бы интересам наших избирателей, — заявил Миронов.

Миронов также высказался о расследовании дела в отношении финансиста Джорджа Сороса в США. По его мнению, занятые данным процессом США будут меньше лезть в дела других стран, что выгодно России. Лидер фракции отметил, что это дело является частью политики президента Дональда Трампа против так называемого глубинного государства.

Ранее Миронов призвал создать в России миграционную полицию, содержание которой должно идти за счет сбора с самих иностранцев. По его словам, россияне не должны тратиться на поддержание порядка среди приезжих.